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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. روسيا تكشف ما سيحدث بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، سيرجي كيرينكو، اليوم الخميس، إنه بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا وتحقيق جميع المهام التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين، ستكون الحرب النفسية والاقتصادية للغرب مع روسيا هي الأطول.

وكشف كيرينكو: ”يجب أن نفهم أن هذه الحرب ستكون الأطول.. أولا، ستنتهي العملية العسكرية الخاصة وسيتم حل جميع المهام التي حددها الرئيس، وسنفوز بالتأكيد”.

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وأضاف: “ستكون هناك حرب اقتصادية ومحاولة لهزيمتنا.. ولكن لن ينجحوا، لكنهم سيستمرون. لكن الحرب النفسية ستكون الأطول، لأن النضال من أجل عقول جيل الشباب سيكون الأطول".

وشدد نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية،على أنه من المستحيل هزيمة روسيا من الخارج.

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