قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرغبة في المساهمة في تصعيد الصراع الأوكراني في الوقت الحالي في أوروبا أقوى من أي وقت مضى.

وأكدت زاخاروفا: "يبقى أن نقول بأسف إن الغربيين، بما في ذلك الألمان، لا يتعلمون من التاريخ”.

وأضافت: "مشاعر النازيين الجدد والرغبة في المساهمة في تصعيد الصراع في أوكرانيا هي أقوى اليوم في أوروبا من أي وقت مضى”.

وفي وقت سابق، قالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا بسبب هجمات كييف على الأراضي الروسية، إن "حرب الغرب" في شكل هجين مستمر منذ فترة طويلة.

وفي 8 مايو، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إلى أن بلدنا قد قضى على الفاشية في عام 1945 واليوم، سوف يسحق النازية الجديدة الوحشية بانديرا.