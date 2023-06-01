خارطة طريق .. بيان عاجل من إيطاليا بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

اقترح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس تحديد خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال تاجاني، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أوسلو: “من المهم بالنسبة لإيطاليا تشكيل مجلس ناتو وأوكرانيا قبل تحديد موعد انضمام أوكرانيا من أجل تعزيز التعاون وبالتالي جعل هذا البلد يشعر بأنه جزء من الاستراتيجية”.

بدوره، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن الوزراء ناقشوا في أوسلو تقارب التحالف مع كييف، بما في ذلك رفع مكانة لجنة الناتو وأوكرانيا إلى مستوى مجلس.

وأشار إلى أن الناتو يعتبر انضمام أوكرانيا إلى الحلف أمرًا حقيقيًا، لكنه لم يرد على سؤال حول ما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية لحضور القمة في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو.