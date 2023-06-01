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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انضموا للناتو .. نداء عاجل من زيلينسكي للدول الأوروبية المتاخمة لروسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن جميع الدول الأوروبية التي تتشارك الحدود مع روسيا يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال زيلينسكي، في قمة المجتمع السياسي الأوروبي في مولدوفا: “مؤخرا صحفي صيني سألني: لماذا حلف شمال الاطلسي؟ الجواب بسيط: عندما لا تكون هناك ضمانات للأمن، لا توجد سوى ضمانات للحرب... نحن بحاجة إلى السلام. لذلك، يجب على جميع الدول الأوروبية التي تتشارك الحدود مع روسيا أن تصبح أعضاء كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وبدأت القمة الثانية للجماعة السياسية الأوروبية في مولدوفا في 1 يونيو وجمعت مشاركين من 47 دولة، كما حضر الحدث رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

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وعقدت القمة الأولى بهذا الشكل في براج في أكتوبر 2022.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه في قمة الناتو في فيلنيوس، من المخطط إنشاء هيئة جديدة - مجلس أوكرانيا والناتو.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا الاتحاد الأوروبي الناتو حلف شمال الأطلسي

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