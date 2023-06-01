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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: زيلينسكي في طريقة لتحويل أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة

صدى البلد

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس بتصريحات حول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجاء في نبأ عاجل قالت فيه الخارجية الروسية: “زيلينسكي في طريقه لتحويل أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة”.

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أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من إحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين بمدينة شيبيكينو في بيلغورود، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأمن صباح اليوم الخميس.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : "في حوالي الساعة الثالثة فجرا بتوقيت موسكو، وبعد قصف مكثف لأهداف مدنية في مقاطعة بيلغورود، حاولت فصائل أوكرانية، يصل عددها إلى سريتي مشاة آليتين معززة بالدبابات، التوغل في أراضي روسيا في منطقة بلدة نوفايا تافولجانكا ومعبر شيبيكينو الدول للسيارات".

وذكر البيان أن القوات الروسية صدت 3 هجمات للوحدات الأوكرانية، ووجه طيران المنطقة العسكرية الغربية 11 ضربة، ونفذت القوات الصاروخية والمدفعية 77 مهمة نارية، كما نفذت قاذفات لهب ثقيلة ضربتين.

وأكدت الدفاع الروسية أنه لقي أكثر من 30  أوكرانيا مصرعهم، كما تم تدمير 4 مدرعات وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وشاحنة "بيك آب" واحدة، في المنطقة الحدودية على جانب أوكراني.

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