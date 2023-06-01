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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالرغم من اتفاق سقف الدين.. الدولار يتلقى ضربة قوية في الأسواق العالمية

الدولار
الدولار

تراجع الدولار، اليوم الخميس، عن أعلى مستوى له في شهرين، وجاء ذلك مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر.

وعلى الرغم من هذا التراجع، ولكن تصويت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على صفقة سقف الدين الأمريكي مع الرئيس جو بايدن، قدم بعض الدعم للعملة الأمريكية.

ولم يظهر الدولار تغيرًا كبيرا فور إعلان الاتفاق على سقف الدين بين رئيس مجلس النواب الأمريكي والرئيس، لكنه حقق مكاسب في التعاملات الآسيوية ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة.

وصوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء بالموافقة على مشروع قانون من الحزبين لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك قبل خمسة أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد.

واستمر التصويت على التشريع، الذي يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية قبل أن يتسنى للرئيس جو بايدن التوقيع على الإجراء ليصبح قانونًا.

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