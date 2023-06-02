شاهد.. فستان الأميرة رجوة من تصميم إيلي صعب والتاج يحمل رسالة

تابعت فضائية العربية إطلالة رجوة عروس الحسين ولي العهد الأردني، بعدما خطفت الأنظار بفستانها الأنيق والفخم، وتساءل رواد السوشيال ميديا عن الفستان الملكي.

التاج الملكي

حمل الفستان توقيع المصمم اللبناني " إيلي صعب"، و تميز التصميم بكمين طويلين وقصة غير متوازية عند العنق، ترافق الفستان مع ذيل طويل وطرحة من التول تزينت بالتطريز.

ما يحمله التاج من كتابات

أكملت العروس إطلالتها بتاج مرصع بالماس، حمل تاج الأميرة رجوة عبارة : "رجوة من الله" وهو اللقب الذي أطلقته الملكة رانيا عليها وأضافت العربية، أن كل ذلك تم من خلال حفل الحناء الذي أقيم بقصر الحسينية.