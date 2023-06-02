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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. فستان الأميرة رجوة من تصميم إيلي صعب والتاج يحمل رسالة

الأميرة رجوي في عرسها
الأميرة رجوي في عرسها

تابعت فضائية العربية إطلالة رجوة عروس الحسين ولي العهد الأردني، بعدما خطفت الأنظار بفستانها الأنيق  والفخم، وتساءل رواد السوشيال ميديا عن الفستان الملكي.

رسالة على تاج الأميرة رجوة عروس ولي العهد الأردني (صور)الخميس 01/يونيو/2023 - 11:13 م زفاف ولي عهد الأردن ، وشح تاج الأميرة رجوة الحسين الذي ارتدته في حفل زفافها مساء اليوم، على
التاج الملكي

حمل الفستان توقيع المصمم اللبناني " إيلي صعب"، و تميز التصميم بكمين طويلين وقصة غير متوازية عند العنق، ترافق الفستان مع ذيل طويل وطرحة من التول تزينت بالتطريز.

ما يحمله التاج من كتابات

أكملت العروس إطلالتها بتاج مرصع بالماس، حمل تاج الأميرة رجوة عبارة : "رجوة من الله"  وهو اللقب الذي أطلقته الملكة رانيا عليها وأضافت العربية، أن كل ذلك  تم من خلال حفل الحناء الذي أقيم بقصر الحسينية.

رجوة الحسين ولي العهد الأردني الفستان الملكي تاج قصر الحسينية رجوة من الله الملكة رانيا مرصع بالماس

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