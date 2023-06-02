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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مسار رحلة العائلة المقدسة همزة وصل بين مصر ودول العالم.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الدكتور أحمد النمر، مسئول ملف رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار عن خطة تطوير وتسجيل ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر.
 

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وأكد “النمر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن  مسار رحلة العائلة المقدسة من المسارات المهمة التي تشكل جزءًا من الهوية المصرية، لافتًا إلى أن المسار يضم 8 محافظات منها سيناء والشرقية وكفر الشيخ والدلتا والصعيد والقاهرة.

وأوضح مسئول ملف رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار أن المسار من أطول المسارات العالمية، وهو تفرد غير مسبوق ونوع جديد في صناعة السياحة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا المسار بشكل قوي جدًا، حيث بدأ التنفيذ على أرض الواقع منذ عام 2016 وحتى الآن بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وتابع أن هذا المسار يُعد إضافة جديدة للأجندة المصرية، والتراث المرتبط برحلة العائلة المقدسة يُعد همزة وصل بين مصر ودول العالم، مضيفًا أن خطة التطوير شملت عدة عناصر منها الطرق والمباني والآثار المتعلقة بالعائلة المقدسة ووضع خدمات سياحية وتوفير نقاط ارتكاز أمنية.

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