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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد مصرع شخص وإصابة آخرين.. تحرك برلماني بشأن سقوط لافتة كوبري أكتوبر

سقوط لوحة إعلانية
سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن مشكلة إعلانات الطرق وما تتسبب فيه من تهديد صريح لحياة المواطنين.

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محافظ القاهرة يتابع أعمال رفع حطام لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر | صور

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بعد تكرار الحوادث.. شروط ترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

وقالت عبد النبي في طلب الإحاطة المقدمة منها:" لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة اليوم، الخميس، بأحد المستشفيات متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر، حيث تحطمت 3 سيارات ملاكي وموتوسكيل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين، ناهيك على عرقلة الطريق ساعات عديدة مما ادى إلى إلى تعطيل مصالح المواطنين، خاصة ان مكان الواقعة من الاماكن الحيوية التي يقصدها عدد كبير من المواطنين ".

أول تحرك برلماني بشأن سقوط لافتة كوبري أكتوبر

 

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه بمجرد قيام رياح شديدة، اليوم سقطت هذه اللوحة الإعلانية الضخمة مما نتج حالة وفاة وإصابة أخرين، متسائلة:" هل توجد قواعد وإجراءات محددة للتأكد من عدم تهديد هذه اللوحات الأمنية حياة المواطنين والسقوط عليهم".

 

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي إلى انتشار اللوحات الإعلانية كثيرا على الطرق الرئيسية وداخل وخارج المحافظات مما يشكل خطورة حتمية على السائقين في بعض الطرق والتي أدت إلى عدد كبير من الحوادث في الفترة الأخيرة، وأخرهم حادث اليوم.

 

وطالبت البرلمانية ريهام عبد النبي بضرورة مراجعة جميع التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق مع إزالة جميع الإعلانات التي انتهت مدة ترخيصها، وايضا إزالة جميع الإعلانات التي قد تحجب رؤية السائقين وتؤثر على عليها أثناء القيادة على الطرق السريعة.

 

وأكدت عضو مجلس النواب على أهمية تقنين الشركات أصحاب هذه اللافتات والمسؤولين عليها بتقنين أوضاعها مع الدولة من الناحية المالية والتنظيمية وتحديدهم الأماكن المناسبة لوضع هذه اللافتات خاصة الضخم منها لتجنب حوادث الطرق .

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