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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمور يجب تجنبها خلال العاصفة الترابية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلب وعدم استقرار الطقس خلال الساعات القادمة مع وجود عاصفة ترابية ورياح ولابد من توخي الحذر وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

وفي هذا السياق هناك بعض التحذيرات من تجنب بعض الأمور خلال العاصفة الترابية و القيام ببعض النصائح التي تساعدك في عدم التعرض لبعض المشاكل الصحية.

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في وقت العاصفة الرملية - ماذا تفعل؟
أغلق الأبواب والنوافذ.
أغلق ستائر غرفتك.
قم بتركيب جهاز تنقية الهواء.
تحقق من درجة حرارة ورطوبة المباني الداخلية الخاصة بك.
ابق في الداخل لتجنب استنشاق جزيئات الهواء غير الصحية.
ابق رطبًا واحمل دائمًا ما يكفي من مياه الشرب .
معدات واقية من التآكل مثل أقنعة التلوث ونظارات واقية محكمة الإغلاق خلال موسم العواصف الرملية.
قم بتغطية وجهك ، وخاصة الأنف والفم باستخدام قطعة قماش مبللة عندما تكون في الداخل.
انتظر حتى تتوقف العاصفة.
ضع الفازلين على فتحتي أنفك من الداخل لمنع جزيئات الغبار من الدخول.


ما الذي يجب مراعاته عندما تسيطر العاصفة الترابية على مدينتك؟
لا تلغي تحذيرات العاصفة مسبقًا.
لا تعرض نفسك أو أطفالك لهذا الطقس المزعج.
تجنب الخروج في الهواء الطلق أثناء العاصفة الشديدة.
تجنب القيادة أثناء العاصفة الترابية.
إذا واجهت عاصفة رملية ، فلا تقم بإيقاف محرك سيارتك فجأة.
لا تقود سيارتك أثناء ضعف الرؤية ، فقد يتسبب ذلك في خطر على حياتك.
تجنب فرك عينيك لمنع عدوى العين.
لا تستخدم أضواء الخطر ، إلا إذا أوقفت سيارتك في المنطقة الآمنة.
أثناء العاصفة الرملية الشديدة ، يمكن للأشياء الحادة أن تطير - ابحث عن ملجأ ولا تنس تغطية رأسك.
لا تضع مكيف الهواء في سيارتك مباشرة على وجهك وفي وضع بارد جدًا لأن فرص استنشاقك لجزيئات الغبار الدقيقة مباشرةً عالية جدًا.
 

المصدر: .aqi.in

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