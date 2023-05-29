ألم خلف العين ؟ علامة على الإصابة بهذا المرض .. انتبه

في حين أن الألم خلف العين قد لا يكون سببًا للقلق الفوري، إلا أنه غالبًا ما يشير إلى حالة أساسية ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة الشخص اليومية، مما يجعل من الصعب العمل أو الانخراط في الأنشطة أو حتى النوم بشكل مريح ولكن، يمكن أن تكون هذه الحالة علامة على الصداع العنقودي.



هناك أنواع مختلفة من الصداع قد يعاني منها الأفراد ، بما في ذلك صداع التوتر وصداع الجيوب الأنفية والصداع النصفي والصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم والصداع العنقودي.



يقول الدكتور ساتوانت سينغ ساشديفا ، استشاري أول طب الأعصاب ، مستشفى مانيبال باتيالا: "من بين هذه الصداع العنقودي تحديًا خاصًا لأنه يتبع نمطًا دوريًا ومن المعروف أنه مؤلم للغاية، يمكن أن تحدث هذه الهجمات أثناء النوم ، مما يؤدي إلى استيقاظ الفرد بشكل مفاجئ بألم شديد ومؤلوم يتركز حول أو خلف عين واحدة، غالبًا ما يوصف الألم بأنه حاد وثاقب وقد يمتد إلى منطقة الصدغ، يمكن أن تصبح نوبات الصداع العنقودي متكررة وتستمر لأشهر أو حتى سنوات ، مما يؤثر بشدة على نوعية حياة الشخص ".



بعض الأعراض الأخرى للصداع العنقودي هي:



-التوقيت العادي



غالبًا ما يتبع الصداع العنقودي نمط توقيت دقيق ، حيث تحدث الهجمات في نفس الوقت كل يوم أو ليل، يمكن أن تكون هذه الدورات التي يمكن التنبؤ بها مدمرة للنوم والروتين اليومي.



غالبًا ما يتبع الصداع العنقودي نمط توقيت دقيق ، حيث تحدث الهجمات في نفس الوقت كل يوم أو ليل، يمكن أن تكون هذه الدورات التي يمكن التنبؤ بها مدمرة للنوم والروتين اليومي.



- الأعراض اللاإرادية

وفقًا للدكتور ساشديفا ، "يمكن أن تشمل هذه الأعراض احمرار العين ودموعها على الجانب المصاب ، وتدلي أو تورم الجفن ، واحتقان الأنف أو سيلان الأنف ، والتعرق ، أو احمرار الوجه."



-القلق والانفعالات

أثناء نوبة الصداع العنقودي ، غالبًا ما يعاني الأفراد من الأرق والانفعالات، قد يتأرجح ، أو يتأرجح ذهابًا وإيابًا ، أو ينخرط في حركات متكررة أخرى للتعامل مع الألم.



- الحساسية للضوء والصوت

يصبح العديد من الأشخاص المصابين بالصداع العنقودي حساسين للضوء (رهاب الضوء) والصوت (رهاب الصوت) أثناء النوبة، قد يؤدي التعرض لأضواء ساطعة أو ضوضاء عالية إلى تفاقم الألم وعدم الراحة.



يقول الدكتور ساشديفا: "تشمل خيارات علاج الصداع العنقودي علاجات لتخفيف الألم أثناء النوبة ، مثل العلاج بالأكسجين عالي التدفق والأدوية ، فضلاً عن الأدوية الوقائية لتقليل وتيرة وشدة نوبات الصداع العنقودي".



المصدر: timesofindia

