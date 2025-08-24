نقل 6668 سودانيا عبر 7 رحلات مجانية للسكك الحديدية | صور

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تسيير الرحلة السابعة المجانية لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتوفير كل أوجه الدعم للمواطنين العائدين إلى السودان.

وانطلق القطار رقم 1940 صباح اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 من محطة مصر بالقاهرة في الساعة 11:00 صباحًا، وعلى متنه مئات الأسر السودانية، متجهًا إلى ميناء السد العالي النهري بأسوان ليصل في الساعة 11:30 مساءً، حيث يستكمل الركاب رحلتهم إلى الأراضي السودانية. ويعود القطار نفسه برقم 1945 من أسوان إلى القاهرة مساء غدٍ الاثنين 25 أغسطس في الساعة 8:20 مساءً.

وأكدت الهيئة أنها قامت بتسيير رحلات إضافية استجابة للإقبال المتزايد على المبادرة، مع تزويد القطارات بعربات مخصصة للأمتعة وتخصيص أطقم مدربة لتقديم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أعرب عدد من المواطنين السودانيين عن تقديرهم لمصر حكومةً وشعبًا، مشيدين بالرعاية التي وجدوها طوال فترة إقامتهم وبالتنسيق بين اللجنة المنظمة للمبادرة والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأشارت الهيئة إلى أنه مع انطلاق القطار السابع بلغ إجمالي عدد السودانيين الذين تم نقلهم عبر هذه الرحلات 6668 راكبًا، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم والرعاية للأشقاء وتيسير عودتهم الطوعية في أجواء آمنة وكريمة.