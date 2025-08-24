قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 3 سيدات أجانب يمارسن الرذيلة داخل شقة بالتجمع
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
أخبار البلد

وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إدارة بولاق الاجتماعية، وذلك بعد تطويرها بشكل كامل، ونقلها إلى منطقة أبراج ماسبيرو
واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى شرحٍ وافٍ من المدير العام للإدارة، عن سير العمل، وأبرز مطالب المترددين، مثنية على أداء مديرة إدارة بولاق الاجتماعية، مؤكدة أنها "قيادة نسائية مشرفة".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتذليل كافة العقبات التي تواجه المترددين، وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.


جاء ذلك في إطار جولة تفقدية لوزيرة التضامن الاجتماعي قامت بها لتفقد خدمات الوزارة داخل عدد من دور الرعاية وأماكن تقديم الخدمات الحيوية للسادة المواطنين  في محافظتي القاهرة والجيزة.


جدير بالذكر أن وزير التضامن الاجتماعي قد اتخذت مجموعة من الإجراءات على مستوى الجمهورية بهدف رفع كفاءة هذه الوحدات وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق يحترم آدمية المواطن المصري، وتأتي هذه الخطوة استجابة لواقع بعض الوحدات الاجتماعية التي تعمل من مقرات غير مؤهلة بما لا يليق بمستوى الخدمة المطلوبة.
وقد أسفرت هذه الجهود عن دمج عدد 149 وحدة من الوحدات الاجتماعية المتقاربة في وحدة واحدة،  ونقل عدد 93 وحدة أخرى إلى مقرات وحدات اجتماعية أكثر ملاءمة، مع مراعاة البعد الجغرافي؛ ليصبح إجمالي وحدات التضامن الاجتماعي 2506 وحدة.
رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والأستاذ محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع.

