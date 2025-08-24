مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين

أصدرت مدينة مرسى مطروح بيانا رسميا بشأن واقعة قيام شخص بضرب نفسه بسكين داخل مجلس مدينة مرسي مطروح ونقله لمستشفى مطروح العام، وأكدت مدينة مرسي قيام المواطن بالتعدي على العاملين بمجلس المدينة بأسوأ الألفاظ والعبارات.

وأضاف البيان، أن المواطن طالب بإصدار رخصة كشك بدون التقدم بطلب عبر منظومة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتم التنبية علي المواطن بالتقدم عبر المنظومة أكثر من مرة لم يستجب وواصل في التعدي والإهانة أثناء تأدية عملهم.

وأوضح اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم مقابلة المواطنين بشكل يومي الذين لديهم طلبات بالمدينة سواء بمكتبه أو بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ويقوم بحل جميع الطلبات، إضافة إلى تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لعقد لقاء المواطنين.

وأوضح البيان، أنه أثناء واقعة المواطن بالمجلس لم يكن متواجد رئيس المدينة بمكتبه، وليس كما اشاع المواطن أنه لم يتمكن من مقابلة رئيس مدينة مرسى مطروح.

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح، أننا في خدمة الجميع، مطالبا وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والمصداقية في الأخبار المنشورة.

وتؤكد مدينة مرسى مطروح أن جميع أجهزة المدينة في خدمة المواطنين عبر منظمومة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين فهي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع الجماهير وتلتقي منهم الطلبات والشكاوي ، طبقا لتعليمات وزارة التنمية المحلية .

وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط المواطن من خلال الإتصال بشرطة النجدة والاسعاف لسب العاملين بمجلس المدينة وتم إحالة المواطن الي قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.