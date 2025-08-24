قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 3 سيدات أجانب يمارسن الرذيلة داخل شقة بالتجمع
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة: إزالة شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن نجاح جهود وزارة البيئة من خلال محمية البرلس الطبيعية في إزالة كميات كبيرة من شباك صيد الطيور داخل مناطق متفرقة بشمال المحمية، وذلك لحماية الطيور المهاجرة في رحلتها الموسمية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الرصد والحماية التي ينفذها قطاع حماية الطبيعة بالوزارة  وفي إطار تكثيف الدوريات المستمرة داخل المحميات الطبيعية لإزالة أي شباك صيد بهدف حماية الطيور المقيمة والمهاجرة مع بداية موسم الهجرة.
واشارت د. منال عوض إلى تنظيم  محميات المنطقة الشمالية دوريات مستمرة لإزالة أي شباك صيد داخل المحميات التابعة لها لحماية الطيور المهاجرة من الصيد غير المشروع.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تُعد من أهم مسارات الطيور المهاجرة في العالم، فهي جسر بري يربط آسيا وأوروبا، وتأتي في المرتبة الثانية كأهم ممر لهجرة الطيور عالميًا، حيث تعبر مئات الملايين من الطيور مرتين كل عام بين قارتي أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن الهجرة الداخلية في قارة أفريقيا. 

كما أوضحت أن مصر تُعتبر المعبر اليابس الوحيد بين ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تمر عبرها ملايين الطيور التي يقضي الكثير منها فصل الشتاء في المناطق الرطبة بمصر، مشيرة إلى أنه يتم رصد أكثر من 500 نوع من الطيور خلال موسمي الخريف والربيع من كل عام.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة بالجهود المبذولة لحماية الطيور المهاجرة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك في هذا الملف
و دعت الدكتورة منال عوض المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات قد تُعرض الموارد الطبيعية للخطر حفاظًا على ثروات مصر الطبيعية.

وزيرة البيئة البيئة محمية البرلس شباك صيد الطيور الطيور المهاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

المالية: الدفع بأنشطة الدواء والمنتجات الطبية للأسوق العالمية بما يواكب خطط الدولة

مركز عمان الدولي للمعارض

معرض «كومكس 2025».. سلطنة عُمان تنطلق بـ5 منظومات رقمية نحو المستقبل

سعر الذهب

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم 24-8-2025

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

حادث ابو تلات

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: حسابات نتنياهو التفاوضية.. بين إملاء الشروط وتضييق هوامش حماس

المزيد