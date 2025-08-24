أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل

قالت الدكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة إنه لابد من تهيئة نفسية وجسدية للمرأة الحامل، فضلا عن ضرورة عمل تهيئة جسدية أيضا.

علاج الأمراض المزمنة

وأضافت أستاذ أمراض النساء والتوليد خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن هناك بعض الأمراض التي تحتاج إلى ضبط قبل عملية الحمل مثل الأنيميا والغدرو الدرقية والسكر والضغط وغيرها من الأمراض، والتي يكون لها نتائج جيدة عند الضبط قبل الحمل.

بدء عملية الحمل

ولفتت إلى أن بدء عملية الحمل بجسد متناسب يكون أفضل، وهناك العديد من الحوامل يكونوا على علم بأن لديهم أمراض سواء قبل أو سكر أو غيره.