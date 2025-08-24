قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستال بالاس يتعادل مع نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
وزير الكهرباء يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة
وزير الخارجية: قطاع الدواء يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية
د آية الهنداوي تكتب: فلسطين.. أرض من؟ التاريخ والعدل في مواجهة الإدعاء الصهيوني
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
محافظ الغربية: كل قرية لدينا تعد علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري
في سادس أيامها .. امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني تسير في أجواء هادئة| صور
كل ما تريد معرفتة عن شروط الترشح بمجلس النواب
استياء من جانب مسؤولي الزمالك بسبب تصريحات شيكابالا الأخيرة ..تفاصيل
يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز التابع لمشروع ترشيد استخدام المياه بالزقازيق
مرافق قطع وشه.. تفاصيل مؤلمة في واقعة ضرب طبيب بمستشفى سيد جلال
المأساة في غزة تتفاقم.. والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين |تفاصيل
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل

محمد البدوي

قالت الدكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة إنه لابد من تهيئة نفسية وجسدية للمرأة الحامل، فضلا عن ضرورة عمل تهيئة جسدية أيضا.

علاج الأمراض المزمنة

وأضافت أستاذ أمراض النساء والتوليد خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن هناك بعض الأمراض التي تحتاج إلى ضبط قبل عملية الحمل مثل الأنيميا والغدرو الدرقية والسكر والضغط وغيرها من الأمراض، والتي يكون لها نتائج جيدة عند الضبط قبل الحمل.

بدء عملية الحمل

ولفتت إلى أن بدء عملية الحمل بجسد متناسب يكون أفضل، وهناك العديد من الحوامل يكونوا على علم بأن لديهم أمراض سواء قبل أو سكر أو غيره.

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

جثة - أرشيفية

مسن ينهي حياة زوجته ويطعن ابنته ويسلم نفسه للشرطة بالقاهرة

ارشيفية

سقطوا من فوق السقالة.. إصابة ثلاثة عمال بإحدى قرى الدقهلية

تسمم

جريمة دير مواس .. سيدة تسمم أطـ.ـفال زوجها وزوجته الأولى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة المتعمقة

د.عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د.عادل القليعي يكتب: نعم نعاني من أزمة قيم طاحنة في واقعنا المعاصر !

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

