الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
وكيل صحة الوادي الجديد: "طرق الأبواب" حملة وطنية لخدمة المواطنين بكل أمان

منصور ابوالعلمين

قال الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة تأتي ضمن الخطة العاجلة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الأوضاع السكانية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح صبحي، أن الحملة لا تقتصر على جمع البيانات فقط، بل تهدف إلى إيجاد حلول واقعية لقضايا هامة مثل البطالة، الأمية، زواج الأطفال، والتسرب من التعليم، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الرائدات الريفيات بزيارة الأسر وملء استمارات أُعدت بمعرفة الوزارة لضمان وصول الخدمات الصحية والاجتماعية لكل بيت.

وأضاف أن جميع البيانات تُجمع بسرية تامة وتستخدم فقط لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تعاون الأهالي مع الحملة هو الطريق نحو مجتمع أكثر وعيًا وصحة وأمانًا لأبنائنا.

تعد حملة "طرق الأبواب" واحدة من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان مؤخرًا، حيث تهدف إلى الوصول المباشر للمواطنين داخل منازلهم وتقديم خدمات صحية ومجتمعية متكاملة.

وتعتمد الحملة على الرائدات الريفيات للقيام بزيارات ميدانية للأسر بمختلف القرى والنجوع، لتوعيتهم صحيًا واجتماعيًا، إلى جانب جمع بيانات دقيقة تُسهم في وضع خطط واقعية لتحسين مستوى المعيشة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة القضايا المجتمعية المرتبطة بالصحة والسكان مثل الأمية وزواج الأطفال والتسرب من التعليم، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.

وتمثل "طرق الأبواب" خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات، حيث تضع الأسرة في قلب الاهتمام، وتعمل على تلبية احتياجاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق مستقبل أفضل.

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم في مصر

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد

تيسيرًا على العاملين بجامعة الأزهر.. وزير العدل: لجان لفض المنازعات بالوجهين البحري والقبلي

اتَّبِعوه لإحياء الهدي النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة دعويَّة بالعربية والإنجليزية

وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

