وكيل صحة الوادي الجديد: "طرق الأبواب" حملة وطنية لخدمة المواطنين بكل أمان

قال الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة تأتي ضمن الخطة العاجلة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الأوضاع السكانية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح صبحي، أن الحملة لا تقتصر على جمع البيانات فقط، بل تهدف إلى إيجاد حلول واقعية لقضايا هامة مثل البطالة، الأمية، زواج الأطفال، والتسرب من التعليم، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الرائدات الريفيات بزيارة الأسر وملء استمارات أُعدت بمعرفة الوزارة لضمان وصول الخدمات الصحية والاجتماعية لكل بيت.

وأضاف أن جميع البيانات تُجمع بسرية تامة وتستخدم فقط لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تعاون الأهالي مع الحملة هو الطريق نحو مجتمع أكثر وعيًا وصحة وأمانًا لأبنائنا.

تعد حملة "طرق الأبواب" واحدة من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان مؤخرًا، حيث تهدف إلى الوصول المباشر للمواطنين داخل منازلهم وتقديم خدمات صحية ومجتمعية متكاملة.

وتعتمد الحملة على الرائدات الريفيات للقيام بزيارات ميدانية للأسر بمختلف القرى والنجوع، لتوعيتهم صحيًا واجتماعيًا، إلى جانب جمع بيانات دقيقة تُسهم في وضع خطط واقعية لتحسين مستوى المعيشة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة القضايا المجتمعية المرتبطة بالصحة والسكان مثل الأمية وزواج الأطفال والتسرب من التعليم، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.

وتمثل "طرق الأبواب" خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات، حيث تضع الأسرة في قلب الاهتمام، وتعمل على تلبية احتياجاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق مستقبل أفضل.