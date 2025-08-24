البحيرة: رفع 150 طن تراكمات ومخلفات صلبة خلال حملة مكبرة بقرى مركز شرنوب

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن المقالب العشوائية، ورفع كفاءة العمل بمصانع تدوير المخلفات.

حيث قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات بتكثيف حملات المرور على منظومة النظافة ورفع المخلفات بقرى قراقص وغربال وتوابع الوحدة المحلية بقرية شرنوب بمركز دمنهور ، حيث تم رفع ما يقرب من 150 طنًا من المخلفات ونقلها إلى المحطة الوسيطة بدمنهور، ومنها إلى مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى.



وتؤكد محافظة البحيرة أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لخطة شاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين، بما ينعكس إيجابيًا على المظهر الحضاري والوجه الجمالي للمراكز والقرى، ويحد من الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن تراكم المخلفات.