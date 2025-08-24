قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
قرار جيد وأضفى قوة للفريق.. «شيكابالا» يُدعّم تولي عبدالناصر محمد مديرًا للكرة بالزمالك
دفعنا كتير.. والدة رانسي محمد إحدى المصابات بأبوتلات: خدعونا ونصبوا على ولادنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

البحيرة: رفع 150 طن تراكمات ومخلفات صلبة خلال حملة مكبرة بقرى مركز شرنوب

ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن المقالب العشوائية، ورفع كفاءة العمل بمصانع تدوير المخلفات.

حيث قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات بتكثيف حملات المرور على منظومة النظافة ورفع المخلفات بقرى قراقص وغربال وتوابع الوحدة المحلية بقرية شرنوب  بمركز دمنهور ، حيث تم رفع ما يقرب من 150 طنًا من المخلفات ونقلها إلى المحطة الوسيطة بدمنهور، ومنها إلى مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى.


وتؤكد محافظة البحيرة أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لخطة شاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين، بما ينعكس إيجابيًا على المظهر الحضاري والوجه الجمالي للمراكز والقرى، ويحد من الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن تراكم المخلفات.

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

