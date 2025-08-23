بسبب خلافات بينهما .. رجل يُنهي حياة زوجته بعدة طعنات في البحيرة

شهد مركز إدكو بمحافظة البحيرة جريمة مروعة، حيث أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بعد أن سدد لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة ، نتيجة خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز إدكو يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة، بمصرع ربة منزل، مقيمة بمركز إدكو وتم الحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

و بالفحص تبين مصرع “ نهى. م" ٣٥ سنة ربة منزل مقيمة بمركز إدكو ، قام زوجها " حسن. ر " ٣٧ سنة ، بالتعدى عليها طعناً بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة ، بسبب خلافات بينهم .

تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة ، و تم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.