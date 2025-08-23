قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع أكثر من حرب الـ 12 يوما
استدرجوا شخصا لمنزلهم وتعدوا عليه.. القبض على صانعة المحتوى"قطة"وزوجها"سمسم"
محمد صلاح بين أساطير القرن الحادي والعشرين بمعدل تهديفي استثنائي
لي لي عبد اللطيف صبحي تتوج بذهبية إفريقيا للتايكوندو بنيجيريا
شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا لإلغاء التوكيل من محاميها ياسر قنطوش
تغربم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز
تفتيت بقعة زيت أمام مأخذ محطة مياه الأقصر دون أي تأثير على الخدمة
أهلي جدة بطلا لكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بركلات الترجيح
زيادة مبدئية.. كل ما تريد معرفته عن قيمة الإيجار القديم قبل التطبيق الرسمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسبب خلافات بينهما .. رجل يُنهي حياة زوجته بعدة طعنات في البحيرة

ساندي رضا

شهد مركز إدكو بمحافظة البحيرة جريمة مروعة، حيث أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بعد أن سدد لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة ، نتيجة خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من  مأمور مركز إدكو  يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة، بمصرع  ربة منزل، مقيمة بمركز إدكو وتم الحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

و بالفحص تبين مصرع “ نهى. م" ٣٥ سنة ربة منزل مقيمة بمركز إدكو ، قام زوجها " حسن. ر " ٣٧ سنة ، بالتعدى عليها طعناً بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة ، بسبب خلافات بينهم .

تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة ، و تم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

