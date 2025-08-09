بسبب مشادة كلامية | عاطل ينهى حياة شاب بعدة طعنات فى البحيرة

شهدت منطقة السعرانية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة جريمة قتل مروعة، حيث لقي عامل يُدعى محمد.م 32 عاماً مصرعه نتيجة إصابته بطعنات نافذة على يد عاطل خلال مشادة كلامية بينهم ، وقع الحادث أمام المارة في الشارع، مما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة و تم نقلة إلى مستشفى الشاملة بالمركز.

تلقى مدير أمن البحيرة، اللواء محمد عمارة ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول المجني عليه إلى مستشفى كفر الدوار جثة هامدة، متأثرًا بطعنه عدة طعنات في الجسم.

وأظهرت التحريات الأولية أن الجاني، يدعى محمد.ع، و شهرته "بيشو" (39 عامًا)، ارتكب الجريمة بعد مشادة كلامية مع الضحية، حيث قام بطعنه عدة طعنات في صدره أودت بحياته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم و ضبط السلاح المستخدم في الجريمة ، و تم تحرير المحضر اللازم لحين الإنتهاء من تصريح الدفن بعد كافة الإجراءات القانونية.

وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى تولت التحقيق في القضية لكشف ملابسات الواقعة .