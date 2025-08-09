قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
انخفاض أسعار الدواجن.. والفراخ تسجل 75 جنيهًا للكيلو |فيديو
ذروتها منتصف الاسبوع..الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد
وزير الأوقاف ينعى خطيب الشرقية ويوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرته
الداخلية تبدأ في توفير كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
مصرع شخصين وإصابة آخر صدمهم قطار أثناء عبورهم مزلقان بالبحيرة

ساندي رضا

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب آخر بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، قبل قليل، إثر إصطدام قطار بهم أثناء عبور شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان صفط الحرية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين والمصاب إلي مستشفى البارود المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور  مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد إصطدام قطار بعدد من الأشخاص أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان صفط الحرية، أمام قرية شبرا النونو الشرقية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث للمستشفى.


وبالإنتقال والفحص تبين وفاة كلا من، بسيونى سعد عبدالمقصود فتيانى" 55 عاما، مقيم قرية صفط الحرية، رجب محمد عبدالله أبو العز، 55 عاما، مقيم عزبة العفير، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

بينما أسفر الحادث عن رمضان عطية يوسف النبراوي، 63 عاما، مقيم عزبة العفير، بجرح قطعي بالركبة اليمنى وكسر بكف اليد اليسرى، وتم نقله إلى مستشفي إيتاي البارود المركزي، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصاب، وحرر محضر بالواقعة.

