بينهم أجانب.. إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارات ملاكي بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بينهم 3 يحملون الجنسيات اللبنانية والبريطانية، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات الملاكي بطريق وادي النطرون - العلمين، بنطاق محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات الملاكي بطريق وادي النطرون - العلمين، اتجاه العلمين، عند الكيلو 71، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وعدد 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.





وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم عدد من السيارات الملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وهم هنا عادل محمد عبدالعزيز، 43 عاما، مقيمة المعادى، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، حبيبة صلاح مصطفى أحمد، 23 عاما، مقيم التجمع، جرح قطعى بالذقن، إيمان صاحب عبد، 68 عاما، لبناني الجنسية، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

كما أصيبت آية صلاح مصطفى، 33 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، مروان حسن عبدالوهاب، 33 عاما، مقيم القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، مراد مروان حسن، 10 شهور، اشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

وأصيبت إيمان عزمي البصليي، 47 عاما، بريطانية الجنسية، جروح متفرقة بالجسم، مها محسن يونس، 38 عاما، لبنانية الجنسية، كدمات وسحجات وجرح بالرأس، مصطفى محمد أحمد، 37 عاما، مقيم القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.