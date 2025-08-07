قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
محافظات

بينهم أجانب.. إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارات ملاكي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

أصيب 9 أشخاص بينهم 3 يحملون الجنسيات اللبنانية والبريطانية، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات الملاكي بطريق وادي النطرون - العلمين، بنطاق محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات الملاكي بطريق وادي النطرون - العلمين، اتجاه العلمين، عند الكيلو 71، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وعدد 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.


 

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم عدد من السيارات الملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وهم هنا عادل محمد عبدالعزيز، 43 عاما، مقيمة المعادى، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، حبيبة صلاح مصطفى أحمد، 23 عاما، مقيم التجمع، جرح قطعى بالذقن، إيمان صاحب عبد، 68 عاما، لبناني الجنسية، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

كما أصيبت آية صلاح مصطفى، 33 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، مروان حسن عبدالوهاب، 33 عاما، مقيم القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، مراد مروان حسن، 10 شهور، اشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

وأصيبت إيمان عزمي البصليي، 47 عاما، بريطانية الجنسية، جروح متفرقة بالجسم، مها محسن يونس، 38 عاما، لبنانية الجنسية، كدمات وسحجات وجرح بالرأس، مصطفى محمد أحمد، 37 عاما، مقيم القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم امن البحيرة وادى النطرون

