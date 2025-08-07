مصرع شقيقين وإصابة ثالث في انهيار بئر صرف صحي بالبحيرة

لقي شقيقان مصرعهما في الحال، وأُصيب شقيقهما الثالث بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، إثر انهيار بئر صرف صحي أثناء قيامهم بإصلاحه، ما أدى إلى سقوطهم بداخله، وذلك بقرية رزافة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. وقد تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الدلنجات المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث انهيار بئر صرف صحي بقرية رزافة، ووجود حالتي وفاة ومصاب. وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أنه أثناء قيام كل من: محمد عبد السلام علي غيات، 45 عامًا، مزارع ، وعلي عبد السلام علي غيات، 46 عامًا، مزارع، ورضا عبد السلام علي غيات، 40 عامًا، مزارع، وجميعهم مقيمون بقرية رزافة، بإصلاح بئر صرف صحي، انهارت بهم الأرض وسقطوا بداخله.

وأسفر الحادث عن وفاة الأول والثاني، وإصابة الثالث بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.