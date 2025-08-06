ضمن مبادرة «100 يوم صحة».. قافلة طبية مجانية بقرية المعدية بالبحيرة

تُنظم مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية يومي الجمعة والسبت 8 و9 أغسطس بقرية المعدية التابعة لمركز إدكو، ضمن فعاليات مبادرة “100 يوم صحة”.

وتضم القافلة عددًا من التخصصات الطبية تشمل الباطنة الأطفال و الجراحة والجلدية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة و الأسنان والقلب والعظام والأنف والأذن والتحاليل الطبية والأشعة، بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والصيدلة وتوفير الأدوية مجانًا.

كما تقدم القافلة خدمات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وعيادات خاصة لصحة المرأة، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، وذلك تحت إشراف فريق طبي متميز يحرص على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة وجودة.

ودعت محافظة البحيرة جميع أهالى قرية المعدية والقرى المجاورة إلى التوجه للاستفادة من خدمات القافلة.