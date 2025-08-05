رئيسة المجلس القومى للمرأة تتابع مع محافظ البحيرة سير العملية الانتخابية

تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية بالمجلس، لمتابعة سير العملية الانتخابية ومشاركة المرأة في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خلال الفترة الثانية ، كما قامت بمتابعة المتابعين الميدانيين بجميع المحافظات عبر تطبيق الفيديو كونفرانس وذلك بحضور الدكتورة رشا المهدى عضوة المجلس مقررة لجنة المشاركة السياسية، والأستاذة إيمان خليفة رئيسة غرفة العمليات المركزية للانتخابات بالمجلس والسادة منسقي الغرفة.

هذا وتواصلت المستشارة أمل عمار عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بغرفة العمليات المركزية بديوان محافظة البحيرة.، حيث رحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة جاكلين عازر لتقديمها الدعم اللازم لضمان سير العملية الانتخابية في محافظة البحيرة على أكمل وجه، مؤكدة على سعادتها لإقبال السيدات بكثافة على اللجان ، مشيدة بالدعم الدائم الذي تقدمه الدكتورة جاكلين عازر لفرع المجلس بالمحافظة.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر من جانبها على أن السيدات تصدرن المشهد الانتخابي منذ اللحظات الأولى ، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة يعد شريك النجاح في محافظة البحيرة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم بذل الجهود لتوعية السيدات بأهمية الاستحقاق الدستوري وأهمية مشاركة السيدات في العملية الانتخابية.