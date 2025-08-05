قاضٍ بدرجة إنسان.. تسهيل التصويت لكبار السن في انتخابات الشيوخ 2025 بالبحيرة

في مشهد إنساني، شهدت لجنة مدرسة كفر العيص التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة موقفًا يُجسد الوجه الحضاري للعملية الانتخابية، وذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025.





قام المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، بتقديم نموذج مشرف في مساندة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قام شخصيًا بمساعدة أحد المواطنين من كبار السن . فقد كان المواطن جالسًا على كرسي داخل مقر اللجنة، وقام القاضي بمساندته في الإدلاء بصوته دون أن يُكلّفه مشقة التنقل أو الوقوف في الطابور.

ظهر القاضي وهو يقدم للمواطن أوراق التصويت بكل احترام وتقدير، في مشهد أشاد به الحاضرون واعتبروه تجسيدًا حيًا لمعاني العدالة والإنصاف.

حيث تُجرى الانتخابات داخل 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال نحو 4 مليون و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة، في ظل إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وشددت المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مع الالتزام الكامل بأعلى درجات الحياد والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري.

كما دعت المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدة أن أبناء البحيرة كعادتهم يتصدرون المشهد الانتخابي، ويؤكدون في كل مرة وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية.