لليوم الثاني.. طوابير الناخبين أمام لجان انتخابات الشيوخ بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة إقبال ملحوظ من الناخبين على لجان الاقتراع ، في مشهد يجسد وعي المواطن البحراوي وحرصه على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن العملية الانتخابية تسير بكفاءة وانتظام بجميع اللجان، مشيدة بجهود القضاة ورجال الشرطة في تأمين وتنظيم هذا الحدث الديمقراطي.

وأشارت إلى استمرار وحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة في أداء دورها بالتنسيق مع الغرف الفرعية على مدار الساعة، من خلال منظومة متكاملة للتواصل اللحظي مع جميع اللجان عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العملية والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة.

وقد شهدت اللجان منذ الساعات الأولى توافدًا منتظمًا من المواطنين، وسط إجراءات منظمة وتيسيرات كبيرة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن أداء الجميع لحقهم الدستوري .

وتُجرى الانتخابات داخل 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال نحو 4 مليون و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة، في ظل إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وشددت المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مع الالتزام الكامل بأعلى درجات الحياد والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري.

كما دعت المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدة أن أبناء البحيرة كعادتهم يتصدرون المشهد الانتخابي، ويؤكدون في كل مرة وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية.