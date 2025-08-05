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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تؤكد انتظام فتح اللجان وتدعو المواطنين لمواصلة المشاركة الفاعلة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

وسط أجواء يسودها الانضباط والهدوء، ومع انطلاق فعاليات اليوم الثاني من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان.

وشهدت اللجان توافد العشرات من المواطنين على لجان الاقتراع، وسط تسهيلات كبيرة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن ممارسة الجميع لحقهم الدستوري في بيئة آمنة ومنظمة.

وثمّنت الدكتورة جاكلين عازر الدور الوطني المشرف للقضاء المصري، مشيدةً بنزاهته واستقلاله ومشاركته الفاعلة في الإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها وسلامة إجراءاتها وفقًا لأعلى المعايير القانونية.

وأعربت عن بالغ تقديرها لرجال الشرطة المصرية البواسل، الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل تفانٍ، لضمان تأمين المقار الانتخابية وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، مؤكدة أن تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة هو ما يصنع مشهدًا ديمقراطيًا حضاريًا يليق بمكانة مصر وشعبها.

وأشارت المحافظ إلى استمرار انعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها إلكترونيًا بغرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز، والتواصل اللحظي مع جميع اللجان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ وتوفير الدعم الكامل.

جدير بالذكر أن الانتخابات تجرى داخل 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية، تم تجهيزها لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة، وسط إشراف أمني وتنفيذي متكامل، بما يضمن انضباط وسلاسة العملية الانتخابية.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدة التزام المحافظة بأعلى درجات الحياد والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو إرساء دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة.

ودعت المحافظ جموع المواطنين إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الهام، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مشيدة بما أظهره أبناء البحيرة من وعي وحرص وطني على التصويت، ومؤكدة أن البحيرة ستظل دائمًا في صدارة المشهد في كل انتخابات واستحقاق وطني.

البحيرة محافظ البحيرة جاكلين عازر الإنتخابات

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