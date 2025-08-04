محافظ البحيرة تتابع سير انتخابات الشيوخ وتشيد بحرص المواطنين على المشاركة ⁩

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بمركز ومدينة دمنهور، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية فى يومها الأول، وتوفير التيسيرات اللازمة أمام الناخبين لأداء واجبهم الوطني في مناخ من التنظيم والشفافية.

أكدت المحافظ على أنه تم توفير جميع وسائل الدعم اللوجستي من مظلات، وأماكن انتظار مناسبة، بما يضمن راحة وسلامة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، خلال مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

كما ناشدت المحافظ المواطنين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لأداء الواجب الوطني واختيار من يمثلهم بكل حرية وشفافية، مؤكدة أن البحيرة لطالما كانت نموذجًا في المشاركة السياسية الفاعلة خلال كافة الاستحقاقات السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن مركز دمنهور يضم 32 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 267,724 ناخبًا وناخبة، من إجمالى عدد 4 ملايين و351 ألفا و751 ناخبا وناخبة ممن يحق لهم التصويت على مستوى المحافظة.