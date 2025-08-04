محافظ البحيرة: 4.3 مليون ناخب و628 مركزًا انتخابيًا جاهزا للتصويت

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم متابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، لضمان انتظام التصويت في أجواء آمنة ومنظمة.

وأشارت المحافظ، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الأجهزة التنفيذية تابعت على مدار اليومين الماضيين جاهزية المقار الانتخابية من كافة الجوانب، سواء اللوجستيات الداخلية أو الخارجية، مشددة على أنه تم التأكد من أن جميع اللجان باتت مستعدة تمامًا لاستقبال الناخبين على مستوى المحافظة.

وأوضحت «عازر»، أن البحيرة تضم 628 مركزًا انتخابيًا يشمل 633 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و351 ألف ناخب وناخبة، ما يمثل كتلة تصويتية كبيرة تتطلب استعدادات دقيقة.