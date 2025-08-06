مصرع شقيقين فى حادث تصادم قطار بالبحيرة

شهدت مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، حادثاً مأساوياً أسفر عن مصرع شقيقين ، نتيجة اصطدام قطار بهما، أثناء عبورهما السكة الحديد وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى.

كان مأمور مركز إيتاى البارود لمديرية أمن البحيرة، تلقى بلاغا يفيد مصرع شقيقين بقرية قليشان نتيجة اصطدام قطار بهما، أثناء عبورهما السكة الحديد.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين من خلال المعاينة مصرع كلاً : محمد أحمد طلبه زين 15سنة ، وحسن أحمد طلبه زين 6 سنوات ، من قرية قليشان بمركز إيتاي البارود.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.