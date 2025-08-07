«تعليم البحيرة» تُنهي استعداداتها لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه قد تم الانتهاء من تجهيز 184 لجنة بمدارس البحيرة لاستقبال 35320 طالبًا وطالبة طوال أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والتي تنطلق يوم 9 أغسطس الجاري، بـ 18 إدارة تعليمية بدائرة المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 14 لجنة تستقبل 1120 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية بلجان 9 إدارات تعليمية.

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وفق بيان إعلامي اليوم الخميس، بوجود لجنتين بكل من مدرسة النور للمكفوفين والأمل للصم بإدارة بندر دمنهور التعليمية تستقبل 5 طلاب مكفوفين وصم وضعاف سمع، وتم التشديد على الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الجو المناسب والهدوء وجميع سبل الراحة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تم ربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنهاء الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بمحافظة البحيرة عن العام الدراسي 2024 / 2025، مؤكدًا على ضرورة تعاون وتضافر كافة جهود المشاركين في أعمال الامتحانات.

وتأكد وكيل الوزارة، من نظافة اللجان والمقاعد، وإعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان والتعليمات في مكان ظاهر بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وكذلك توافر جميع الأدوات اللازمة للجان وكذلك التهوية الجيدة في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

كما تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم مع مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على جاهزية اللجان الامتحانية، وتلبية أي احتياجات، مؤكدًا على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وشدّد على عدم اصطحاب التليفون المحمول سواء مع الطلاب أو المعلمين، مؤكدًا على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول نهائيا، والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الهادئ مع الطلاب وأولياء الأمور داخل اللجان وخارجها.

كما أكد وكيل الوزارة على إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان للطلاب في مكان ظاهر داخل اللجنة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختلفة سواء بالمديرية أو الإدارة كل فيما يخصه لتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة ومراكز توزيع الأسئلة والكنترول، مشددًا بعدم استخدام السخانات وعدم التدخين، داخل اللجان، وخلال الامتحانات.