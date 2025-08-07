قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
تكنولوجيا وسيارات

تعرّف على صاحب فكرة سيارة شيفروليه كورفيت.. من هو «هارلي إيرل»؟| تفاصيل

هارلي إيرل صاحب فكرة سيارة شيفروليه كورفيت
إبراهيم القادري

هارلي جارفيس إيرل كان يعمل مصمم سيارات ومديراً تنفيذياً وهو أمريكي الجنسية، وتم تعيينه أول رئيس للتصميم في شركة جنرال موتورز ثم أصبح نائب للرئيس، وكان أول مدير تنفيذي يعين في مجال التصميم في شركة كبرى في التاريخ الأمريكي.

هارلي إيرل صاحب فكرة سيارة شيفروليه كورفيت

تصميم وسائل النقل

كان هارلي جارفيس إيرل مصمم وصانع ورائد في تصميم وسائل النقل بصفته صانع هياكل سيارات ، وكان إيرل رائد في استخدام الرسم الحر ونماذج الطين المنحوتة يدويًا كتقنيات لتصميم السيارات، وقدم  السيارة النموذجية  كأداة لعملية التصميم ووسيلة تسويق ذكية .

فكرة سيارة شيفروليه كورفيت

كانت سيارة إيرل بويك واي جوب أول سيارة مفهومية، وبدء إيرل مشروع أوبل الذي أصبح فيما بعد شيفروليه كورفيت ، وهو أوبل من أجاز إدخال الزعنفة الخلفية في تصميم السيارات خلال الحرب العالمية الثانية ، وكان مساهم فعال في برنامج البحث والتطوير للحلفاء لتعزيز فعالية التمويه .

طفولة هارلي جارفيس إيرل

ولد هارلي جارفيس إيرل في هوليوود في كاليفورنيا، وبدء والده جيه دبليو إيرل، العمل كصانع مركبات في عام 1889، وقام إيرل الأب في النهاية بتغير ممارسته من المركبات التي تجرها الخيول إلى الهياكل المخصصة والأجزاء والملحقات المخصصة للسيارات، وأسس شركة إيرل للسيارات في عام 1908.

دراسة هارلي جارفيس إيرل

بدأ إيرل دراسته في جامعة ستانفورد ، لكنه غادرها في وقت مبكر للعمل مع والده والتعلم منه في ورشة إيرل للسيارات، وفي ذلك الوقت كانت الورشة تصنع هياكل سيارات مخصصة لنجوم هوليوود، بمن فيهم روسكو فاتي أرباكل وتوم ميكس .

علاقة هارلي جارفيس إيرل بشركة كاديلاك

تم شراء شركة Earl Automotive Works بواسطة وكيل كاديلاك دون لي ، الذي أبقى هارلي إيرل مدير لمتجر هياكل السيارات المخصص، وكان لورانس فيشر، المدير العام لقسم كاديلاك وأحد مؤسسي شركة فيشر بودي ، يزور وكلاء وموزعي كاديلاك في جميع أنحاء البلاد بمن فيهم لي.

والتقى فيشر بإيرل في وكالة لي وراقبه أثناء عمله، واعجب فيشر، الذي بدء مسيرته المهنية في مجال السيارات مع شركة فيشر بودي لتصنيع هياكل السيارات، بتصاميم إيرل وأساليبه، بما في ذلك استخدام الطين النموذجي لتطوير أشكال تصاميمه .

هارلي جارفيس إيرل جارفيس إيرل مصمم سيارات فكرة شيفروليه كورفيت شيفروليه كورفيت دراسة هارلي جارفيس إيرل سيارة مفهومية

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

