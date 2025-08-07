قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً تحظي برعاية رئيس الجمهورية

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
عبدالله هشام

وافق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وضع بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً، والتي تستضيفها مصر، تحت رعايته الكريمة، والتي تقام خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية للشباب.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الرعاية الكريمة للبطولة. مؤكدا أن هذه الرعاية تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة المصرية، وحرصها الدائم على تطويرها وتوفير كافة الإمكانيات لدعم المنتخبات الوطنية، وخاصة المنتخبات الشبابية التي تمثل مستقبل الرياضة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مصر عازمة على تنظيم بطولة استثنائية تليق بمكانتها وتاريخها الرياضي، وأن هذه الرعاية الرئاسية ستكون حافزاً كبيراً لجميع القائمين على تنظيم البطولة وللشباب الرياضي لتحقيق أفضل النتائج.

بطولة العالم لكرة اليد كرة اليد منتخب كرة اليد الرئيس السيسي بطولة العالم

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

