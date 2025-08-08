اليوم.. قافلة طبية مجانية بقرية المعدية في البحيرة

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى غدا السبت، بقرية المعدية التابعة لمركز إدكو، ضمن فاعليات مبادرة 100 يوم صحة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي ضوء جهود المحافظة لتحقيق العدالة الصحية وتوفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين.





وتضم القافلة عددًا من التخصصات الطبية تشمل: الباطنة، الأطفال، الجراحة، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، القلب، العظام، الأنف والأذن، التحاليل الطبية، الأشعة، بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والصيدلة وتوفير الأدوية مجانًا.

كما تقدم القافلة خدمات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وعيادات خاصة لصحة المرأة، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، وذلك تحت إشراف فريق طبي متميز يحرص على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة وجودة.

وفي وقت سابق نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، يومًا طبيًا مميزًا بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت شعار "يوم في حب مصر"، تم خلاله إجراء 25 عملية جراحية لاستئصال اللوز واللحمية للأطفال، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وتحقق هذا الإنجاز من خلال تعاون فعّال ومثمر بين مستشفى حوش عيسى المركزي ومستشفى كفر الدوار العام، حيث شارك فريق جراحة الأنف والأذن من كفر الدوار في إجراء العمليات داخل مستشفى حوش عيسى، في صورة مشرفة للتكامل بين المؤسسات الصحية بالمحافظة، بما يحقق أقصى استفادة للمرضى ويوسع نطاق الخدمات المقدمة.