مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث قطار بالبحيرة| تفاصيل

سيطرت حالة من الحزن على أهالى عزبة العفير بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، حيث لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب آخر بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر إصطدام قطار بهم أثناء عبور شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان صفط الحرية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين والمصاب إلي مستشفى البارود المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

وقام الأهالى بتشيع جثمان ضحايا الحادث من مركز إيتاى البارود، وسط حزن كبير يخيم على أهالى القرية والقرى المجاورة، والذين شهد الجميع لهم بالاخلاقهم الطيبه وحسن تعاملهم مع كل من عرفهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد إصطدام قطار بعدد من الأشخاص أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان صفط الحرية، أمام قرية شبرا النونو الشرقية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث للمستشفى.



وبالإنتقال والفحص تبين وفاة كلا من، بسيونى سعد عبدالمقصود فتيانى" 55 عاما، مقيم قرية صفط الحرية، رجب محمد عبدالله أبو العز، 55 عاما، مقيم عزبة العفير، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

أسفر الحادث عن رمضان عطية يوسف النبراوي، 63 عاما، مقيم عزبة العفير، بجرح قطعي بالركبة اليمنى وكسر بكف اليد اليسرى، وتم نقله إلى مستشفي إيتاي البارود المركزي، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصاب، وحرر محضر بالواقعة.