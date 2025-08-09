قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بالبحيرة

تعليم البحيرة
تعليم البحيرة
ساندي رضا

انطلقت صباح اليوم الموافق 9 أغسطس، امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية العامة والمهنية، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس الجاري، حيث تستقبل 183 لجنة بمدارس البحيرة 35320  طالب وطالبة بعدد 18 إدارة تعليمية.

بالاضافة إلي استقبال 14 لجنة لعدد 1120 طالب وطالبة بالاعدادية المهنية بلجان 9 إدارات تعليمية، ولجنتين بكل من مدرسة النور للمكفوفين والأمل للصم بإدارة بندر دمنهور التعليمية تستقبل 5 طلاب مكفوفين وصم وضعاف سمع.

ومن جانبه تابع يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنهاء الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لبدء إمتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بمحافظة البحيرة عن العام الدراسي 2024 / 2025، مؤكداً على ضرورة تعاون وتضافر كافة جهود المشاركين في أعمال الامتحانات.

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالتواصل مع مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على جاهزية اللجان الإمتحانية، وتلبيه أيه إحتياجات، مؤكدًا على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن اللازمة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.


مؤكدًا على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول نهائياً، والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الهادئ مع الطلاب وأولياء الأمور داخل اللجان وخارجها، والتواصل المباشر والفورى مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية والرئيسية لضمان مواجهة أيه مشكلات تواجه العملية الامتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير الإمتحانات

كما أكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان الامتحانية ، وأوراق الأسئلة والإجابة، وكذا التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للعمل على تكثيف أعمال النظافة أمام اللجان بالمدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الاشغالات من أمام المدارس.

