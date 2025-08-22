إصابة زوجين بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالبحيرة

أصيب زوجين بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بحدوث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية شبرا النونة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل وتم إخماد الحريق.

بالفحص تبين إصابة كلا من، سعيد محمود السنهوري، 60 عاما، عامل، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالقدمين، وزوجته سميحة جمعة مصطفى السنهوري، 52 عاما، ربة منزل، مصابه بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والقدم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

حرر محضرا بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.