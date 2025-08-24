في سادس أيامها .. امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني تسير في أجواء هادئة| صور

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، سير أعمال غرفة العمليات المركزية بالقطاع لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الرياضيات البحتة والأدب، فيما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي البلاغة والنحو.

أكد الشيخ أيمن عبدالغني أن قطاع المعاهد الأزهرية يتابع على مدار الساعة سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، مشيرًا إلى وجود تواصل مستمر مع جميع المناطق الأزهرية؛ لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة التي تساعدهم على أداء امتحاناتهم بكل اطمئنان.

كما تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الخدمات، لجنتي معهد بنين بني سويف ومعهد فتيات بني سويف، مبينًا أن القطاع يولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة سير اللجان الامتحانية في مختلف المناطق، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل بكل حزم مع أي محاولة للإخلال بها، مع توفير سبل الراحة والدعم اللازم للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ويسر.

من جانبها، أوضحت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال الامتحانات تسير بانتظام داخل اللجان على مستوى الجمهورية في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مؤكدة أن جميع اللجان ملتزمة بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

يذكر أن عدد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية يبلغ 323 لجنة، وتستمر الامتحانات بقسميها العلمي والأدبي حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.