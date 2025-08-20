قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

قيادات قطاع المعاهد يتابعون سير امتحانات الثانوية الأزهرية بالدور الثاني

امتحانات الثانوية الأزهرية بالدور الثاني
امتحانات الثانوية الأزهرية بالدور الثاني
محمد شحتة

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجنتي معهد بنين وفتيات الأقصر، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والأدب والمطالعة، فيما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والصرف، وذلك في إطار الحرص على متابعة أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الثاني) بمختلف المناطق.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال جولته، أن الأزهر الشريف يضع أبناءه الطلاب في صدارة أولوياته، ولن يدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المريحة والآمنة لهم داخل اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بانضباط كامل وشفافية تامة دون رصد أي معوقات جوهرية حتى الآن.

رئيس المعاهد الأزهرية: نعمل بروح الفريق الواحد لضمان أعلى معايير الالتزام بامتحانات الثانوية الدور الثاني

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أن القطاع يعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير النزاهة والالتزام. 

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة ما يدور داخل اللجان وتتعامل على الفور مع أي طارئ، حرصًا على مستقبل الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة.

كما تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، سير الامتحانات بلجنة معهد الدكتور طلعت السيد بمنطقة القاهرة الأزهرية، في حين تابع فضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الخدمات، سير الامتحانات بلجنة معهد الزقازيق بنين بمنطقة الشرقية الأزهرية، مؤكدين انتظام اللجان، والالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

وواصلت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية متابعتها لسير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، مبينة أن اللجان الامتحانية بجميع المناطق الأزهرية شهدت التزامًا كاملًا بالإجراءات المنظمة، مع توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

وأوضحت الغرفة أن المتابعة اليومية لمجريات الامتحانات تتم على مدار الساعة، من خلال قنوات اتصال مباشرة مع غرف العمليات بالمناطق، بما يضمن سرعة التدخل لمعالجة أي ملاحظات فورًا، مؤكدة استمرار جهودها لتأمين أعلى معايير الانضباط والشفافية حتى نهاية أعمال الامتحانات.

وتبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.

الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية الدور الثاني

