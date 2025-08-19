مفتي الجمهورية ينعى علاء داهش رئيس قسم أصول الفقه الأسبق بجامعة الأزهر

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور علاء داهش، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه الأسبق، وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر.

وأكد مفتي الجمهورية أن الأستاذ الراحل كان عَلَمًا بارزًا في ميدان الفقه وأصوله، حيث أثرى المكتبة الإسلامية والعلمية بأبحاثه ومؤلفاته الرصينة، وأسهم في تخريج أجيال من الباحثين وطلبة العلم، وقد عرفناه وجالسناه في الحل والترحال فوجدناه مثالًا للتواضع والالتزام والأخلاق الكريمة، جامعًا بين غزارة العلم وحسن السيرة.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ، وإلى صهره العزيز، الدكتور عاصم محمد عبد القادر، الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.