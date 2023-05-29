دراسة تفجر مفاجأة| تناول هذه الأطعمة يساعد على خفض الكوليسترول

توصلت دراسة جديدة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية ، وهي مجلة طبية تمت مراجعتها من قبل الأقران لأمراض القلب ، إلى أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يخفض مستوى الكوليسترول ، وهو عامل خطر رئيسي للقلب والذي يقتل ما يقرب من 18 مليون شخص كل عام.



بالنسبة للدراسة ، قام الباحثون بتحليل البيانات من 30 تجربة عشوائية مع ما مجموعه 2372 مشاركًا ، تم نشرها بين عامي 1982 و 2022، الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وفنلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وجمهورية التشيك وإيطاليا وإيران و نيوزيلندا.

الأنظمة الغذائية النباتية لديها القدرة على تخفيف عبء تصلب الشرايين

استنتج الباحثون أن الأنظمة الغذائية النباتية كانت مرتبطة بتركيزات منخفضة من الكوليسترول الكلي ، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، والبروتين الشحمي B - وهي تأثيرات كانت متسقة عبر خصائص الدراسة والمشاركين المختلفة.

وخلصت الدراسة إلى أن "الأنظمة الغذائية النباتية لديها القدرة على تقليل عبء تصلب الشرايين من البروتينات الدهنية المسببة للتصلب وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

بالنسبة للدراسة ، قدر الباحثون تأثير النظم الغذائية النباتية على مستويات الدم TC و LDL-C و TG و apoB (يحتوي apoB على جزيئات البروتين الدهني التي تشكل عوامل الخطر على صحة القلب والأوعية الدموية).

انخفض مستوى البروتين الشحمي منخفض الكثافة بنسبة 10٪ في أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا

تمت مراقبة LDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة ، والذي يسمى الكوليسترول الضار ، في المشاركين.

وجد الباحثون أن مستويات LDL انخفضت إلى 10٪ لدى أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا يتكون من منتجات نباتية ولحوم، ووجدوا أيضًا أن الكوليسترول الكلي انخفض بنسبة 7٪.

ترتبط المستويات المرتفعة من البروتين الشحمي B بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. المعدل الطبيعي لمستوى البروتين الشحمي B هو 100 مجم / ديسيلتر، ApoB هو البروتين الشحمي الرئيسي في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-C) والبروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية.

وجد الباحثون تأثيرًا كبيرًا للنظام الغذائي النباتي على مستويات البروتين الشحمي ب، ووجد أن كونك نباتيًا أدى إلى انخفاض مستويات البروتين الشحمي B بنسبة 14٪.

إلى جانب نتائج الدراسة ، تطرق الباحثون إلى أهم طرق العلاج وعوامل الخطر لتصلب الشرايين.

ويقولون إن "علاج الستاتين يتفوق على الأنظمة الغذائية النباتية في تقليل مستويات الدهون والبروتينات الدهنية".

"الوقاية من عوامل خطر الإصابة بالأمراض مثل زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وخلل شحميات الدم هي المفتاح لإبطاء عملية تصلب الشرايين ، لذلك يمكن أن يؤدي استهلاك النظم الغذائية النباتية إلى تأجيل أو حتى تقليل الحاجة إلى الستاتين ، وبالتالي إبعاد الأفراد عن الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج".

أطعمة يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول

يشرح تقرير هارفارد الطبيعة المختلفة للأطعمة والطرق التي تساعد بها على خفض الكوليسترول، تقول أن الألياف تربط الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتخرجه من الجسم قبل أن تدخل في الدورة الدموية، تخفض الدهون المتعددة غير المشبعة LDL مباشرة، تمنع الستيرولات والستانولات النباتية الجسم من امتصاص الكوليسترول.

الأطعمة مثل الشوفان والشعير والحبوب الكاملة والفول والباذنجان والبامية والمكسرات والزيوت النباتية والفواكه الموسمية وفول الصويا والأسماك الدهنية يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

يمكن أن تكون الأطعمة المدعمة بالستانول والستيرول ومكملات الألياف مفيدة أيضًا.

المصدر: timesofindia

