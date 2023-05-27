ابتعد عنهم فورا| تناول هذه الأطعمة يزيد خطر الإصابة بـ السكري

يمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، حيث يوجد مستوى مرتفع من السكر في الدم، يمكن أن يؤدي استهلاك كمية كبيرة من الأطعمة غير الصحية أيضًا إلى مقاومة الأنسولين.

عندما يحدث هذا ، لا يعود جسمك قادرًا على الاستجابة لمستويات الأنسولين المتزايدة ، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم، لتجنب المخاطرة بمرض السكري ، إليك مجموعتان من الأطعمة المشهورة جدًا والتي يجب عليك التخلص منها أو الحد من نظامك الغذائي.



-اللحوم الحمراء والمعالجة

وتشمل هذه النقانق ولحم الخنزير المقدد ولحم الخنزير الموجودة في البيتزا والسندويشات والنقانق المقلية، التي يتم استهلاكها على نطاق واسع.

وفقًا لخبراء الصحة ، هناك عدد من المركبات الموجودة في اللحوم ، مثل النترات والدهون المشبعة ، وهي ضارة بجسمك ويمكن أن تساهم في الإصابة بمرض السكري.

-اللحوم وخطر الإصابة بمرض السكري

ارتبطت كل هذه المركبات الموجودة في اللحوم المصنعة بالعديد من المشكلات الصحية مثل الإجهاد التأكسدي أو الالتهاب أو تلف الخلايا المباشر، مزيج من هذه يمكن أن يؤدي إلى تطوير مقاومة الأنسولين ، مما يسبب مرض السكري.

-الأطعمة المكررة والمقلية

بصرف النظر عن اللحوم الحمراء والمعالجة ، فإن ثاني أكبر مجموعة غذائية خطرة هي الأطعمة المكررة والمقلية، في الغالب كان يشمل الأطعمة المعبأة والمعالجة.

- قائمة الأطعمة في هذه الفئة

تشمل الأطعمة المكررة التي يجب الحد منها أو تجنبها من نظامك الغذائي الكعك والبسكويت والمعجنات والحبوب السكرية والمشروبات المحلاة بالسكر، تحتوي هذه الأطعمة على معظم الألياف الصحية والمغذيات الدقيقة منزوعة المقدار. علاوة على ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على مواد كيميائية صناعية ضارة من خلال المنكهات والمواد الحافظة والمحليات والمستحلبات المضافة.

-الأطعمة المكررة / المقلية وخطر الإصابة بمرض السكري

بعض هذه المركبات المضافة الموجودة في العديد من هذه الأطعمة السريعة "اللذيذة" تضر بكتيريا الأمعاء التي تلعب دورًا مهمًا في إشارات الجوع وتنظيم الجلوكوز وحساسية الأنسولين، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من هذه الأطعمة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

ماذا يجب أن آكل؟

للحفاظ على لياقتك وصحتك وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري ، تحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، تناول الكثير من الفواكه والخضروات غير النشوية مثل الفلفل والفطر والهليون والقرنبيط والسبانخ، قد يكون الأمر صعبًا ، لكنك تحتاج إلى تطوير أسلوب حياة صحي تختار فيه الوجبات المطبوخة في المنزل على الوجبات السريعة، تشمل الأطعمة الصحية الأخرى البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج والديك الرومي والتوفو والبيض والزبادي، والحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني ودقيق الشوفان.

المصدر: timesofindia