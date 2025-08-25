تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء

أسفرت تحريات مباحث الجيزة عن أن المصابين من طاقم حراسة محمود عصمت وزير الكهرباء

والطاقة المتجددة هم: ه. ف. م مصاب بسحجات وكدمات ومحمد. ف. د مصاب بكدمة شديدة بالصدر وجروح بالوجه واشتباه كسر بالرجل اليسرى و ه. ح. ز أصيب بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالحوض.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن وجود زوجة وزير الكهرباء رفقته وقت وقوع الحادث.

وتبين أن الوزير محمود عصمت وزوجته حالتهما مستقرة ويتم حاليا اجراء عددًا من الأشعة والتحاليل الطبية الشاملة للاطمئنان على سلامتهما، حي أن النتائج الأولية للفحوصات جاءت مطمئنة، و يخضع الوزير وزوجته لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي الذي أكد استقرار العلامات الحيوية للوزير وزوجته، وتتخذ الإجراءات الطبية والفحوص الجارية كخطوة احترازية للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

ونقل محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد تعرض موكبه إلى حادث على الطريق الصحراوي و انقلاب عدد من سيارات الموكب عند الكيلو 42 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وانقلاب عددا من سيارات موكب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وانتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور مدعمين بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من طاقم حراسة الوزير والمرافقين له، تم نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم نقل وزير الكهرباء لمستشفى الشيخ زايد لإجراء الفحوصات والاطمئنان على حالته الصحية.

وأشارت التحريات أن موكب الوزير كان متوجها لمدينة العلمين، تم رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.