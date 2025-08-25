تفاصيل حادث وزير الكهرباء.. زوجته كانت برفقته وإصابة 4 من طاقم الحراسة

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن وجود زوجة وزير الكهرباء رفقته وقت وقوع الحادث على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

وتبين أن محمود عصمت وزوجته حالتهما مستقرة ويتم حاليا اجراء عددًا من الأشعة والتحاليل الطبية الشاملة للاطمئنان على سلامتهما.

وجاءت النتائج الأولية للفحوصات مطمئنة، ويخضع الوزير وزوجته لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي الذي أكد استقرار العلامات الحيوية للوزير وزوجته، وجار عمل الإجراءات الطبية والفحوص الجارية كخطوة احترازية للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

ونقل محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد تعرض موكبه إلى حادث على الطريق الصحراوي و انقلاب عدد من سيارات الموكب عند الكيلو 42 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على طريق مصر اسكندرية الصحراوي وانقلاب عددا من سيارات موكب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وانتقلت على الفور قوات الامن ورجال المرور مدعمين بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من طاقم حراسة الوزير والمرافقين له، تم نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم نقل وزير الكهرباء إلى لاجراء الفحوصات والاطمئنان على حالته الصحية.

واشارت التحريات أن موكب الوزير كان متوجها لمدينة العلمين، تم رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.