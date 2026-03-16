المتر سمير الحلقة 27.. كريم محمود عبدالعزيز ينجح فى مخطط قضيته الجديدة

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل “المتر سمير” العديد من الأحداث التشويقية فى حياة سمير المهنية والأسرية.. ومن ابرزها تصاعد التحديات بين سمير (كريم محمود عبد العزيز) واسرة زوجته ميرفت (ناهد السباعي) بعد مطالبة سمير بسداد نفقة تبديد العفش .

وتولى سمير قضية جديدة وهى ضم احدى الأطفال لحضانة والده بعد وفاة والدته ووجوده مع خالته التى تنصب على والده، وقام سمير بالتخطيط والإيقاع بزوجها ليحصل على عقد الزواج العرفي بعد تدخل امل (سارة عبد الرحمن) التى حاولت الإيقاع به وفقًا لخطتها مع المتر سمير لإثبات نواياه غير الشريفة والحصول على عقد الزواج العرفي.

مسلسل المتر سمير

يُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم كريم محمود عبدالعزيز ، ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.