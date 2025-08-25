كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر

كشف التقرير الطبي المبدئي عن حالة محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن إصابة بكدمات بالصدر واشتباه كسر في اليد اليسرى.

ونقل محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد تعرض موكبه إلى حادث على الطريق الصحراوي و انقلاب عدد من سيارات الموكب عند الكيلو 42 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغت بوقوع حادث على طريق مصر اسكندرية الصحراوي وانقلاب عددا من سيارات موكب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،وانتقلت على الفور قوات الامن ورجال المرور مدعمين بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من طاقم حراسة الوزير والمرافقين له، تم نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم نقل وزير الكهرباء إلى لاجراء الفحوصات والاطمئنان على حالته الصحية.

واشاىت التحريات أن موكب الوزير كان متوجها لمدينة العلمين، تم رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.