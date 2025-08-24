خطوات جديدة لـ"هيئة المساحة".. تطوير القدرات البشرية والتحول الرقمي

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للمساحة وجهات الدولة المختلفة؛ لتقديم الخدمات المتاحة من الهيئة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة.

وذكرت وزارة الري- في بيان، اليوم الأحد- أن الدكتور هاني سويلم تلقى تقريرا من رئيس الهيئة العامة للمساحة المهندسة هويدا النوبي، يستعرض أعمال وأنشطة الهيئة الجارية حالياً، مثل أعمال تثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لعدد من مشروعات الطرق مثل توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وعدد من المعابر لربط الطرق بمحافظتي السويس والإسماعيلية، وكذا المحاور المرورية مثل عمرو بن العاص، الفريق كمال عامر، شريف إسماعيل، وحسب الله الكفراوي، وغيرها من المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وأيضاًَ أعمال الرفع المساحي الجارية لأراضي طرح النهر بعدة محافظات نيلية، وكذا أعمال الرفع المساحي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقال الدكتور سويلم، إن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).

مواصلة تنفيذ أعمال الرقمنة

ووجه الوزير، هيئة المساحة إلى مواصلة تنفيذ أعمال رقمنة ما تقدمه الهيئة من منتجات وخدمات لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزاماتها تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، مع مراعاة تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين والتي سيتم إدخالها على المنظومات الرقمية للهيئة، مع تحديث هذه البيانات بشكل مستمر.



كما أكد حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة في الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الرفع المساحي، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدي نقص العمالة الهندسية والفنية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على رفع القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.



جدير بالذكر، أن هيئة المساحة تقوم بدور مهم للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى، حيث تقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحي اللازمة لهذه المشروعات، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، والقطار السريع من العين السخنة إلى مطروح ومن مدينة السادس من أكتوبر إلى أبو سمبل ومشروع إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن خطة ممتدة حتى عام 2050.