وزير الرياضة عن أزمة أرض الزمالك: موقف النادي معقد.. ولا نستطيع التدخل المباشر

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتصريحات مهمة حول أزمة الأرض التي كانت مخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم سحبها من جانب وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الوسط الرياضي وجماهير القلعة البيضاء.



قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض

كانت وزارة الإسكان قد قررت استرداد قطعة الأرض التي سبق تخصيصها لنادي الزمالك، وكان من المفترض أن يُقام عليها الفرع الثاني للنادي في مدينة السادس من أكتوبر. هذا القرار جاء بعد أن اعتبرت الوزارة أن النادي لم يلتزم بالاشتراطات أو الإجراءات الخاصة باستغلال الأرض خلال الفترة الماضية.





دور مجلس إدارة الزمالك في الأزمة



أوضح وزير الرياضة خلال تصريحات لقناة أون سبورت، أن هذه القضية تقع في المقام الأول ضمن مسؤوليات مجلس إدارة الزمالك، مؤكداً أن المجلس هو الجهة المنوطة بالرد على القرارات الرسمية وتوضيح ما تم إنجازه حتى الآن في المشروع. وقال صبحي: “هذا دور مجلس الإدارة، وعليه أن يقدم ردودًا واضحة للسلطات المختصة بشأن ما تحقق على أرض الواقع”.



الجوانب القانونية للأزمة



أشار الوزير إلى أن الملف في الأساس قانوني بحت، وأن القرار صدر عن وزارة الإسكان، وبالتالي فإن التعامل مع تداعياته يجب أن يتم من خلال الإجراءات الرسمية والقانونية.

وأضاف: “الأمر قانوني في المقام الأول، والنادي سيظل في موقف معقد حتى يقوم بتوضيح موقفه بشكل كامل للجهات المسؤولة”.



موقف وزارة الرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي أن دور وزارته لا يتضمن التدخل المباشر في هذه الأزمة، بل يقتصر على متابعة الموقف فقط، مشدداً على أن مجلس الإدارة هو المسؤول الأول والأخير عن تقديم الإيضاحات والردود الرسمية. وختم قائلاً: “ليس من دوري أن أعلن موقف النادي، فهذه مسؤولية مجلس الإدارة.









