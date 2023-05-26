3 تمارين تنفس يومية تساعد على خفض ضغط الدم

ضغط الدم هو مقدار الضغط الذي يفرضه تدفق الدم على جدران الشرايين، ويعد ارتفاعه وانخفاضه مدعاة للقلق.

إذا كان ضغط الدم مرتفعًا باستمرار ، فقد يؤدي إلى تلف القلب والكليتين والدماغ والعينين، من المهم مراقبة مستويات ضغط الدم لديك بانتظام واتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم ارتفاع ضغط الدم، إحدى هذه الأساليب الفعالة هي ممارسة تمارين التنفس اليومية.

تأثير تمارين التنفس على ضغط الدم:

هناك نوعان من ضغط الدم: الانقباضي (SBP) والانبساطي (DBP)، يقيس SBP الضغط مع دقات قلب الشخص ، ويقيس DBP الضغط أثناء راحة القلب.

وفقًا لمراجعة النطاق لعام 2023 ، فإن دقيقتين فقط من التنفس البطيء والعميق يمكن أن تخفض SBP للأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم بمقدار 8.6 ملم زئبق و DBP بمقدار 4.9 ملم زئبق.

جربي تمارين التنفس الثلاثة هذه بشكل يومي لتنظيم مستويات ضغط الدم لديك.

-التنفس الحجابي

إليك كيفية ممارسة التنفس البطني:

اجلسي بشكل مريح وضع إحدى يديك على صدرك والأخرى على بطنك.

الآن تنفسي ببطء من خلال أنفك ، مع إبقاء الفم مغلقًا. أثناء الشهيق ، اسمحي لبطنك أن تمتلئ بالهواء ، لكن حافظي على صدرك ثابتًا.

الآن الزفير ببطء من خلال الفم. حاولي أن تجعل مدة الزفير أطول من مدة الاستنشاق.

- sama vritti pranayama أو تنفس الصندوق

إليك كيفية التدرب على sama vritti pranayama أو تنفس الصندوق:

اجلسي بشكل مريح وزفر ببطء من خلال الفم، أغلق فمك الآن واستنشقي ببطء مع العد حتى أربعة، احبس أنفاسك للعد البطيء لأربعة.

بعد ذلك، عليك بلزفير من خلال الفم مع العد لأربعة بنفس السرعة.

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إليك كيفية ممارسة أسلوب التنفس الإيقاعي:

اجلسي بشكل مريح وزفر ببطء من فمك. الآن ، أغلق فمك واستنشق ببطء لمدة 4 ثوان.

بعد ذلك، احبسي أنفاسك لمدة 7 ثوانٍ، الزفير بقوة من خلال الفم لمدة 8 ثوان. يكرر.

-طرق أخرى لخفض ضغط الدم

من المهم استشارة طبيبك بشأن أي دواء لارتفاع ضغط الدم إذا لزم الأمر، بصرف النظر عن ممارسة التنفس اليومية ، هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعدك على تنظيم مستويات ضغط الدم لديك.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن هذه تشمل النشاط البدني ؛ تحقيق والحفاظ على مؤشر معتدل لكتلة الجسم ؛ تناول نظام غذائي مغذي، التقليل من الملح تجنب التدخين والحد من الكحول.

المصدر: timesofindia